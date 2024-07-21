В Париже готовились теракты: десятки задержанных

Во Франции задержаны 78 человек, которых подозревают в намерении совершить теракты против факелоносцев - участников эстафеты олимпийского огня, проходящей по всей территории страны накануне Игр-2024, сообщают французские СМИ.

Один из арестованных предстал перед судом. Уроженец города Кольмара разработал план атаки на бегунов, несущих олимпийский огонь. Выяснилось, что он не скрывал своих неонацистских взглядов. Приговорили его к 2 годам тюрьмы за подготовку теракта.