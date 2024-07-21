Китай и Филиппины достигли соглашения, которое, как они надеются, положит конец конфронтации на самом спорном мелководье в Южно-Китайском море, сообщило Associated Press.

Филиппины занимают Вторую отмель Томаса, но на нее также претендует Китай, а все более ожесточенные столкновения на море вызвали опасения относительно более крупных конфликтов, в которые могут быть вовлечены Соединенные Штаты.

Важнейшее соглашение было достигнуто в воскресенье после серии встреч между филиппинскими и китайскими дипломатами в Маниле и обмена дипломатическими нотами, направленными на установление взаимоприемлемого соглашения по отмели, которую филиппинцы называют Аюнгин, а китайцы — Жэньай Цзяо, без уступки территориальных претензий ни одной из сторон.