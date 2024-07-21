В Азербайджане во время землетрясения, которое произошло в Грузии и ощущалось в приграничных районах страны, не зарегистрировано никаких разрушений или человеческих жертв, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

«До сих пор информации о каких-либо разрушениях или человеческих жертвах в результате землетрясения не поступало в МЧС», - отмечается в сообщении.