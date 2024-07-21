МЧС о землетрясении в Азербайджане обновлено 14:10
В Азербайджане во время землетрясения, которое произошло в Грузии и ощущалось в приграничных районах страны, не зарегистрировано никаких разрушений или человеческих жертв, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
«До сих пор информации о каких-либо разрушениях или человеческих жертвах в результате землетрясения не поступало в МЧС», - отмечается в сообщении.
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На территории Грузии зафиксировано землетрясение, сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
«Землетрясение ощущалось до 4-3 баллов в приграничных с Грузией Агстафинском, Товузском, Балакенском, Загатальском, Гянджинском, Кедабекском и других районах Азербайджана», - говорится в сообщении.