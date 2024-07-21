Евросоюз отменяет визы армянам обновлено 21:27
Главы МИД стран ЕС приняли решение начать переговоры с Арменией об отмене визового режима, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.
«Министры приняли два исторических для отношений с Арменией решения. Они утвердили решение о начале переговоров об отмене визового режима и приняли программу предоставления военной помощи Армении из Европейского фонда мира на 10 млн евро», - сообщил Боррель.
Ранее Совет ЕС сообщил, что эта программа предусматривает поставки Еревану палаток для армянской армии.
* * * 12:53
Совет глав МИД ЕС обсудит выделение Армении 10 млн евро. Среди вопросов повестки дня заседания Совета министров иностранных дел Европейского союза, которое состоится 22 июля, будут вопросы, связанные с выделением Армении 10 млн евро из Европейского фонда мира, и диалог по либерализации визового режима с Арменией.
Как пишут армянские СМИ, помощь, которую окажет Европейский фонд мира, будет направлена на укрепление обороноспособности Армении.
Запланированная помощь, как подчеркивается, ни при каких обстоятельствах не будет направлена на закупку летального оружия и не будет включать совместные военные учения, поскольку у ЕС нет ВС.
Ожидается также, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС подтвердит начало диалога Еврокомиссия-Армения по вопросу либерализации визового режима. После начала диалога основным инструментом его проведения станет план действий по визовой либерализации, который будет представлен властям Армении.