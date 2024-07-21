Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az 13:16

Более 100 человек погибли и тысячи получили ранения в результате столкновений между полицией и студентами в Бангладеш. Полиция находится в состоянии «повышенной готовности», в стране отключен интернет и введен комендантский час. А все дело в квотах для занятия государственных должностей. З0% из них в стране с населением 170 миллионов человек отведены потомкам ветеранов войны за независимость 1971 года, которые составляют, по разным подсчетам, 7-8% от всего трудоспособного населения.

Налицо явная диспропорция, но правительство 76-летней Шейх Хасины, находящееся у власти уже четвертый срок подряд, а также правящая партия «Авами Лиг» в упор эту диспропорцию не замечает. По совершенно житейской причине – потомки ветеранов войны за независимость, получив такую льготу, составляют ядерную часть электората премьера и правящей партии. И всегда готовы отдать ей свои голоса. А нынешние события показали, что еще готовы за «любимую партию и правительство» с оружием в руках. Поскольку, когда стало ясно, что полиция не может справиться с беспорядками, на помощь ей пришли вооруженные активисты Бангладешской лиги Чхатра, молодежного крыла «Авами Лиг». Именно на их совести большая часть погибших, хотя и бангладешская полиция в применении силы себя никак не ограничивала, действуя предельно жестоко. Система квот в Бангладеш превратилась в откровенно дискриминационную, поскольку оставляла за бортом значительную часть молодежи, имеющей высшее образование, но родившихся не в тех семьях. В 2018 году правительство после прокатившихся по стране массовых волнений, движущей силой которых были студенты, отменил их – но по итогам прошедших в январе парламентских выборов, когда победа правящей партии состоялась с большим трудом, решило их восстановить, постаравшись тем самым вновь задобрить своих сторонников.

Так что нынешние беспорядки были вполне прогнозируемы, несмотря на то, что экономическая ситуация в стране продолжает оставаться относительно стабильной. Во всяком случае, хоть и особых успехов нет и все держится на экспорте готовой одежды, Бангладеш сегодня «пошивочный цех» для всего мира, в том числе и Запада, но и особых провалов не наблюдается. Во всяком случае, таких, чтобы из-за экономических проблем народ выходил на улицы. Поэтому нынешний кризис – дело совершенно рукотворное, причем самих местных верхов, захотевших в условиях хрупкой стабильности поставить очередной социальный эксперимент на тему «все бангладешцы равны, но некоторые равнее».