Выборы в нашей стране набирают обороты. На фоне ускоряющихся процессов общество ищет новаторов. Потому что текущие парламентские выборы отличаются как по содержанию, так и по форме от предыдущих. Если в предыдущих выборах депутаты сосредоточивались в основном на армянской оккупации, с которой столкнулась страна, и обсуждали социально-экономические проблемы, вызванные этой оккупацией, то теперь эта проблема нашла свое справедливое решение.

Сегодня Азербайджан ставит амбициозные цели

Одна из этих целей - борьба с глобальным изменением климата, которая является серьезной угрозой для цивилизации. Не случайно 2024 год по указу президента Азербайджана Ильхама Алиева объявлен "Годом солидарности за зеленый мир". Кроме того, в ноябре этого года по инициативе ООН и при организации правительства Азербайджана в Баку пройдет конференция COP29. Это означает, что ведущие государства и организации мира соберутся в Баку, чтобы обсудить глобальные климатические изменения. Как видите, Баку уже становится одной из самых успешных платформ для обсуждения глобальных вызовов.

Архитектором всех этих успехов является президент Азербайджана Ильхам Алиев

Представители законодательного органа также сыграли свою роль в этой успешной политике, проводимой главой страны. Но поскольку среди депутатов, избранных в ходе созыва Милли Меджлиса, не было представителей, специализирующихся в этой области, их выступления на международных мероприятиях об успешной политике нашей страны в отношении глобального изменения климата и его положительных результатах были не столь заметны. В целом, сегодня в законодательном органе существует потребность в лицах, которые бы напрямую посвятили свою деятельность экологическим вопросам.

Напомним, что установление президентом Ильхамом Алиевым "Чистой окружающей среды и зеленого роста" как одного из пяти ключевых приоритетов социально-экономического развития страны до 2030 года подчеркивает активное стремление Азербайджана к достижению этих целей. Эта концепция основана на защите окружающей среды, увеличении зеленых насаждений и эффективном использовании энергетических ресурсов. В частности, в качестве части этой концепции освобожденные от оккупации районы Карабаха и Восточного Зангезура, а также Нахчыван объявлены зонами зеленой энергии, где применяются инновационные подходы, такие как "умный город" и "умная деревня".

Поэтому важно, чтобы в новом парламенте были депутаты, которые бы поддерживали эту политику на законодательном уровне. Новые законодательные инициативы должны соответствовать новым вызовам.

Движение зеленых в Европейском парламенте

Примем во внимание, что самые влиятельные депутаты во всем мире и в Европе являются членами зеленого движения. Например, по итогам последних выборов 68 депутатов немецкого Бундестага являются представителями Партии зеленых. "Европейская экология – Les Verts" является ведущей экологической партией Франции с 2010 года. На последних выборах эта партия получила 12 процентов голосов.

На последних выборах Grüne Partei der Schweiz, Партия зеленых Швейцарии, собрала 12,42 процента голосов. Они являются одной из партий, набравших наибольший процент голосов на последних выборах. В Финляндии "зеленые" занимают 8,5 процента мест в парламенте.

У Венгрии и Латвии также сильные партии зеленых. На последних выборах в Греции, Румынии и Португалии "зеленые" завоевали более 5 процентов общих мест. В целом в Европейском парламенте есть отдельная фракция "зеленых". Эта фракция оказывает серьезное влияние на принятие любого проекта. Поэтому очень важно, чтобы в следующем парламенте были представители движения зеленых из Азербайджана.

Активность "зеленых" в обществе должна перейти в парламент

Учитывая, что в Азербайджане существуют движения и организации зеленых, которые активно работают как неправительственные организации, наличие представителей "зеленых" среди кандидатов от политических партий, а также среди независимых кандидатов становится необходимостью.

Новый парламент будет формироваться на фоне новых реальностей

На этот раз Милли Меджлис не будет определять содержание своих платформ на основе территориальной целостности и суверенитета страны и проблем вынужденных переселенцев. Новый состав парламента должен отражать новые глобальные вызовы, новую миссию, стоящую перед страной. Национальные приоритеты социально-экономического развития нашей страны, а также глобальные вызовы, к которым мы присоединились, требуют наличия представителей движения зеленых среди кандидатов.

Давайте учтем, что партии и политические движения в Азербайджане более ориентированы на лидера и личность, чем на идеологию и политические ценности. Азербайджанский избиратель должен голосовать за политический и социальный портрет, а не за идеологические и политические ценности.

Надеемся, что избирательная культура нашего общества достигла того уровня, что, как в Европе, на Западе, где партия зеленых завоевала авторитетное положение на политической арене, в нашей стране также будет предоставлена возможность избираться представителям движения, заботящимся о каждом человеке, о чистой воде, воздухе, пище и т.д. Это и социальный заказ изнутри страны, и вызов глобального мира, с которым мы интегрированы, и одна из целей устойчивого развития ООН, к которой присоединился и Азербайджан.

Зеленая политика приоритизирует защиту природы и мира

Следует отметить, что в большинстве европейских стран, с которыми мы интегрируемся, активно действует партия зеленых. Они широко представлены в парламенте и в государственном управлении. Аналогичная ситуация желательна и возможна в Азербайджане. Для этого в стране есть как политическая воля, так и политическая культура. Поэтому наличие большего числа представителей зеленых в законодательном органе является социальным заказом.