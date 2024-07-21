Синоптики о погоде

Вторник, 23 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 33-38° тепла, в горах ночью 13-18°, днем - 21-26° тепла. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Однако во второй половине дня в пригородах Баку вероятны кратковременные дожди. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 31-36° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-70%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Но в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются дожди, грозы и град. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.