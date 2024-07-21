Завершился финальный этап Yüksəliş

В Бакинском Экспо Центре завершился финальный этап четвертого конкурса Yüksəliş, который проходил на протяжении трех дней и закончился 21 июля. Как сообщает корреспондент haqqin.az , на мероприятии присутствовали председатель Организационного комитета конкурса, начальник отдела гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религиозных вопросов администрации президента Фарах Алиева, помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов, министр иностранных дел Джейхун Байрамов, министр экономики Микаил Джаббаров, министр юстиции Фарид Ахмедов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр энергетики Пaрвиз Шахбазов, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр культуры Адиль Керимли, министр здравоохранения Теймур Мусаев, председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов, председатель совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде, уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева, председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Рамин Мамедов, начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов, председатель Правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Шахин Сеидзаде, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, председатель правления Фонда возрождения Карабах а Рахман Гаджиев, председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, другие гости, а также победители конкурса прошлых лет, представители СМИ и иностранные эксперты, которые наблюдали за последним днем финала на месте.

Выступая на мероприятии, заместитель министра молодежи и спорта, руководитель Рабочей группы конкурса Yüksəliş Фархад Гаджиев подробно рассказал о кадровом резерве конкурса. Он отметил, что для удовлетворения ожиданий как участников Yüksəliş, так и государства, а также для обеспечения доступа талантов к новым карьерным возможностям и учреждениям к талантливым людям можно использовать кадровый резерв, созданный на основе международного опыта.

Гаджиев подчеркнул, что одной из основных преимуществ является возможность отслеживания и оценки профилей пользователей ведущими государственными и частными учреждениями страны. Это, в свою очередь, может предоставить пользователям новые возможности.

Финалисты выполнили задания по кейсу «Ментор» под наблюдением членов Организационного комитета и менторов. Участники, отвечая на вопросы менторов и после презентации кейса, были оценены ими. Каждый ментор выставил баллы одному финалисту в своей команде, отличившемуся своей компетенцией. Баллы, выставленные менторами, будут добавлены к общему баллу участников.