Один из спонсоров Байдена против Харрис

Крупный спонсор Демократической партии и президента Джо Байдена Джон Морган заявил, что не будет собирать средства в поддержку вице-президента Камалы Харрис, намеренной участвовать в выборах после отказа американского лидера переизбираться.

«Одно дело - голосовать за кого-то, другое - давать кому-то миллионы долларов», - сказал Морган в интервью телеканалу ABC News.

По его словам, если бы избирательный штаб Трампа мог сам выбирать соперника из Демпартии, то остановил бы выбор именно на кандидатуре Харрис. «Если она станет кандидатом, в этот вечер в Мар-а-Лаго (поместье Трампа в штате Флорида) будет настоящий праздник», - добавил инвестор.

По информации газеты Politico, Морган был одним из крупных спонсоров кампании Байдена в 2020 году, пожертвовавшим его штабу $355 тыс. По данным журнала Orlando Magazine, Морган также был спонсором и советником президентов США Билла Клинтона (занимал высший государственный пост с 1993 по 2001 год) и Барака Обамы (с 2009 по 2017 год), а также основного оппонента Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

21 июня Байден сообщил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства, поддержав при этом выдвижение Харрис в качестве кандидата от демократов. Он отметил, что намерен доработать срок на посту президента, который истекает 20 января 2025 года.