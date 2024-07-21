Сможет ли Харрис распорядиться деньгами, которые собрал Байден?

Потенциальный кандидат от Демократической партии на высший государственный пост США вице-президент Камала Харрис столкнется с юридическими препятствиями на пути использования средств избирательного штаба Джо Байдена, покинувшего президентскую гонку. Так считает председатель Федеральной избирательной комиссии США республиканец Шон Кукси, выступая на страницах газеты The Washington Post.

"Замена кандидата в президенты и передача [средств] предвыборного штаба другому лицу - беспрецедентное явление в истории действующего закона о финансировании избирательных кампаний. Это поднимает множество вопросов о том, законно ли это, какие ограничения существуют и каковы права доноров", - приводит издание слова Кукси.

Федеральной избирательной комиссией места поровну распределены между демократами и республиканцами, поэтому вынести какое-либо решение о законности перевода средств Байдена на счет кампании Харрис будет, скорее всего, невозможно, и этот вопрос придется решать в суде, отмечает издание.

По мнению специалистов по финансированию американских избирательных кампаний, сначала съезд Демократической партии должен был выдвинуть кандидатуры Байдена и Харрис на пост президента и вице-президента соответственно, пишет газета. Только после этого Байдену следовало объявить о выходе из гонки, тогда бы полномочия, в том числе право распоряжаться деньгами избирательного штаба, законно бы переходили к Харрис.