Россия о готовности Украины к переговорам

В Кремле «ждут конкретных действий со стороны Украины, если Киев действительно готов вести диалог о мире», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что конкретно стоит за этими словами, о каких конкретно планах идет речь, о каких действиях в этом направлении, если разговор идет серьезный, пока мы судить не можем. Здесь нужно подождать каких-то конкретных действий, если такие будут», - сказал Песков в понедельник журналистам, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского, который допустил возможность переговоров с Россией в случае, если та будет готова обсуждать мирный план.

«Это, конечно, лучше, чем заявления о том, что какие-либо контакты с российской стороной исключаются и с главой российского государства. Конечно, разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговор о намерении воевать до последнего украинца», - добавил он.