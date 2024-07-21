Евросоюз продлил все санкции против России

Совет Евросоюза продлил все ограничительные меры в отношении России, которые были введены с 2014 года. Действие санкций продлено на шесть месяцев, до 31 января 2025 года.

«В настоящее время они (санкции) состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши», — говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

В материале указано, что ограничения также касаются импорта нефти, системы SWIFT российских банков и вещания некоторых СМИ. Кроме того, европейские санкции направлены на борьбу с обходом ограничений.

С начала войны России против Украины Евросоюз ввел 14 пакетов санкций в отношении России. Последний был принят 24 июня.