У Пашиняна хотят создать механизм с Азербайджаном
Аппарат премьер-министра Армении заявляет о необходимости формирования с Азербайджаном механизма расследования случаев нарушения режима перемирия.
«Аппарат премьер-министра Армении подтверждает свое предложение о создании совместного механизма между Арменией и Азербайджаном для расследования случаев нарушений режима прекращения огня и/или информации о них. Мы подтверждаем приверженность правительства Армении мирной повестке дня в рамках уже достигнутых публичных договоренностей», - говорится в заявлении аппарата армянского премьера.