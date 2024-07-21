Популярный курортный остров против туристов

На популярном курортном острове Майорка в Испании местные жители собрались на демонстрацию против массового туризма. По данным полиции, в митинге принимали участие порядка 20 000 человек. Организаторы утверждают, что протестующих было около 50 тыс.

«Массовый туризм создает трудности для местных жителей, которые не могут позволить себе жить на собственном острове, потому что из-за туристических квартир цены растут. Туристы заполняют пляжи и создают нагрузку на общественные службы в летний период», - заявил Reuters один из организаторов демонстрации.

В начале июля несколько тысяч человек собрались на демонстрации против массового туризма сразу в нескольких городах Каталонии. В конце апреля демонстрации против массового туризма прошли на Канарских и Балеарских островах.

Организаторы митинга на Канарских островах считают, что массовый туризм наносит вред местным жителям и окружающей среде.