Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14:14

«Спасибо, господин президент!» - такой лаконичный пост разместили в социальных сетях тысячи американцев. А газета San Francisco Chronicle даже выступила со смелым утверждением. «Байден спас Америку в 2020 году, и он спас ее вновь в воскресенье», - написала она. Четыре года назад Джо Байден точно спас Америку от Трампа. Далось это огромным напряжением сил, но победа была очевидной и бесспорной. Но сейчас говорить о вторичном спасении, наверное, рано. Хотя шансы есть.

Уже вечером в воскресенье руководители партийных ячеек демократов из всех штатов и заморских территорий США встретились и выразили полное доверие Камале Харрис в качестве кандидата от партии на ноябрьских выборах. «Почти 15 миллионов избирателей уже проголосовали за виц-президента Камалу Харрис», - говорится в декларации Ассоциации комитетов демократической партии в штатах. Однако вдумчивые и опытные эксперты призывают не торопиться с благословением Харрис. Пока не ясно, пойдут ли рейтинги «вице» вверх, если ее кандидатуру в президенты утвердят в августе делегаты партийной конвенции. А еще до того, как Байден сошел с дистанции, эти рейтинги не слишком впечатляли демократов. Проведенные после столь неудачных для Джо дебатов замеры 11 ведущих социологических центров страны показали, что в рамках статистической погрешности рейтинги Камалы ненамного лучше, чем у президента. Так, Трамп опережал Байдена на 1,9 процентных пункта, а Камалу Харрис на 1,5 пункта. Сторонники демократы надеются, что республиканцы исчерпали свой пропагандистский ресурс, по крайней мере на этот час. Проведенный под фанфары съезд в Милуоки завершен, молодой «крон-принц», кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс представлен публике. Трампу сняли белый бандаж из ваты на правом ухе, которое пострадало от выстрела снайпера, и теперь он выступает на митингах с пластырем телесного цвета. Уже не тот эффект.

Наступило время гона у демократов. У Камалы Харрис, конечно, наиболее очевидные шансы победить в борьбе за номинацию. Ее, как известно, поддержал сам Джо Байден, на стороне Харрис Билл и Хиллари Клинтоны, а также в полном составе Congressional Black Caucus, включающий конгрессменов-афроамериканцев. На удивление не выразил своей поддержки Барак Обама, но он вообще в последнее время ведет себя довольно противоречиво. Одновременно начался кастинг тех политиков, которые могут составить конкуренцию Камале Харрис. Идет также прикидка того, кто из них, если кандидатура Харрис пройдет, могут быть ее напарниками по гонке и в случае победы стать вице-президентами. Кто же эти люди? Предварительный список возглавляет губернатор Мичигана Гретхен Уитмер. Ее главным плюсом является высокая популярность в штате. Рейтинг Уитмер составляет от 54 до 61 процента. В случае утверждения кандидатуры Уитмер у демократов будут хорошие шансы взять Мичиган, где Байден уступал Трампу семь процентных пунктов.

Недостаток Уитмер — она сама не хочет быть кандидатом на президентских выборах, ее вполне устраивает губернаторское кресло. Однако на нее может быть оказано сильное давление. Партия скажет: «Надо!» и она во имя спасения родины от Трампа не сможет сказать: «Нет!» Приблизительно такие же плюсы имеет и губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. Он также является популярным губернатором очень важного штата. У него репутация умеренного политика, но недостаток управленческого опыта — Шапиро был избран всего лишь в 2022 году. Как бы то ни было, если он станет кандидатом, то демократы с высокой долей вероятности смогут положить в свою копилку голоса избирателей Пенсильвании. Очень интересным является губернатор Кентукки Энди Бешир. Ему 46 лет, и он просто поражал соратников по партии своим умением избираться губернатором в абсолютно «красном»-республиканском штате (окруженный со всех сторон политическими противниками он добился переизбрания в 2023 году). Как указывают эксперты-политологи, у него так же, как и у Шапиро небольшой опыт решения общенациональных задач, но когда это было непреодолимым препятствием для пути наверх?

В списке потенциальных преемников также губернатор Калифорнии харизматичный 56-летний Гэвин Ньюсом. У него бОльшая проекция в национальном масштабе, чем у перечисленных губернаторов других штатов. Внимание американцев привлекли его дебаты с республиканцем из Флориды Роном Десантисом — редкая практика на этом политическом уровне. Однако Ньюсом не столь привлекателен для демократов, как его коллеги-губернаторы, поскольку Калифорния и так проголосует за их кандидата. К тому же республиканцы представляют Ньюсома как убежденного либерала и левака, а это вызывает отторжение у консервативно настроенных избирателей. Любопытна и кандидатура 60-летнего Марка Келли, сенатора от Аризоны. У него героическая биография. В 1987 году он был морским летчиком, проходил службу на авианосце «Мидуэй», который был отправлен в Персидский залив для обеспечения охраны нефтяных танкеров. В 1991 году Келли участвовал в военной операции США «Буря в пустыне» в Ираке, где совершил 39 боевых вылетов.