3-й раунд Лиги чемпионов: «Карабах» сыграет с болгарами или белорусами обновлено 15:14
В Ньоне состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
«Карабах» в случае поражения во 2-м раунде Лиги чемпионов от «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара отправится в 3-й раунд Лиги Европы, где встретится с проигравшим в уже знакомой нам паре «Лудогорец 1945» (Разград, Болгария) – «Динамо» (Минск, Беларусь).
Первую игру «Карабах» проведет дома.
*** 14:23
Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Чемпион Азербайджана «Карабах», если пройдет «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара (матчи состоятся 23 и 30 июля), сыграет в 3-м раунде с победителем пары «Лудогорец 1945» (Разград, Болгария) – «Динамо» (Минск, Беларусь).
Первую игру «Карабах» должен провести дома 6 или 7 августа. Ответная встреча пройдет 13 августа.