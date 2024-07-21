Беспилотники атаковали российский военный аэродром

В ночь на 22 июля атаке украинских беспилотников подвергся военный аэродром в Морозовске Ростовской области, сообщает «24 канал».

После удара местные жители начали размещать в соцсетях видео, на которых запечатлены клубы черного дыма на месте прилета.

Местные власти произошедшее пока не прокомментировали. Минобороны РФ рапортует, что «уничтожило или перехватило» 47 БПЛА в небе над Ростовской областью. Всего же, по данным ведомства, ВСУ в ночь на 22 июля атаковали территорию РФ 75 беспилотниками. Помимо Ростовской области по одному дрону было сбито над Воронежской, Белгородской и Смоленской областями, еще 17 — над акваториями Черного и Азовского морей.

Также сообщается, что украинские дроны поразили нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Туапсе, который входит в десятку крупнейших в стране и является единственным НПЗ на черноморском побережье России.