Россия готовит новый «теневой флот»?

Группа ранее неизвестных компаний, преимущественно зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах, за последний год стремительно приобрела суда для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Это, в свою очередь, повлияло на рост рыночных цен, особенно на старые суда. Об этом говорится в газете Financial Times.

Согласно публикации издания, таинственные покупатели скупают десятки старых судов, способных перевозить сжиженный природный газ (СПГ).

«Команда группы по отслеживанию судов Kpler, занимающаяся рисками и соблюдением законодательства, заявила, что события на рынке танкеров для перевозки СПГ указывают «на сложную сеть морских операций, потенциально связанных с российскими интересами», – добавляет издание.

По данным Kpler, некоторые из приобретенных ранее судов для перевозки СПГ сейчас курсируют маршрутами, которые используются для транспортировки газа из России. Еще одно судно загружает СПГ из Ямала – главного экспортного проекта России, который еще не попал под санкции.