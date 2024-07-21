У Украины дефицит ракет

Украинская армия испытывает тотальный дефицит зенитных ракет малой дальности. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем телеграм-канале.

По его словам, ВСУ сейчас пытаются остановить наступление российской армии и должны для этого устойчиво удерживать занятые позиции, а также эффективно пользоваться орудием и боеприпасами.

Кроме того, по словам Сырского, украинским войскам необходимо овладеть новыми способами борьбы против разведывательных дронов ВС РФ в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности. В качестве одного из таких способов главком ВСУ назвал использование средств РЭБ и FPV-дронов.