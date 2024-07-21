Как идет разминирование в Азербайджане
В Азербайджане на прошлой неделе было обнаружено и обезврежено 37 противопехотных и 67 противотанковых мин, а также 181 неразорвавшийся боеприпас. Об этом утверждает еженедельная информация об операциях по разминированию, проводимых Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) на освобожденных от оккупации территориях.
Было подчеркнуто, что тем самым очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов 1673,7 гектара земли.
Отметим, что операции по разминированию проводили Агентство по разминированию, Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Государственная пограничная служба Азербайджана.