Согласно плану подготовки на 2024 год, авиационные средства ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты.

Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, сначала личный состав получил инструктаж по правилам безопасности. После проверки состояния здоровья военных пилотов были выполнены практические полеты.

По сценарию учебно-тренировочных полетов самолеты «Су-25ML» и «Су-25» выполнили задачи по взлету, посадке, а также совершению сложных пилотажных и боевых маневров на различных высотах в дневное время по заданным маршрутам.

«В ходе учебно-тренировочных полетов, проведенных в целях совершенствования боевых навыков, военные пилоты продемонстрировали высокий профессионализм», - добавили в Минобороны.