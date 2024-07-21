Банк Республика, один из крупнейших банков страны, и Фонд развития предпринимательства (SIF) накануне Национального дня прессы организовали традиционный пресс-тур для представителей ведущих СМИ страны.

В рамках двухдневного пресс-тура представители прессы ознакомились с предприятиями и фермерскими хозяйствами, занимающимися предпринимательской деятельностью в Ленкорани при поддержке SIF и Банка Республика.

В течение двухдневного пресс-тура представители прессы посетили предприятия и фермерские хозяйства в Ленкорани, которые получают поддержку от SIF и Банка Республика.

Сначала представители СМИ ознакомились с деятельностью предприятия La Ran, занимающегося производством кондитерских изделий в Ленкорани. Было отмечено, что предприятие производит 5 видов и 56 разновидностей кондитерских изделий, которые кроме внутреннего рынка экспортируются в различные страны под брендом Made in Azerbaijan.

Далее представители СМИ посетили цитрусовые сады Lenk Fruit в селе Сепаради Ленкоранского района. На встрече было сообщено, что мандарины и лимоны посажены на 110 гектарах, персики - на 20 гектарах, нектарины - на 5 гектарах, ягодники - на 7 гектарах. Эти фрукты реализуются как на внутреннем рынке, так и экспортируются в Европу.

Во время визита председатель правления Банка Республика Тариэль Исмаилов также встретился с представителями СМИ. Поздравив их с Днем национальной прессы, он пожелал им новых успехов в их ответственной и почетной работе. На встрече была представлена подробная информация об успешных результатах, достигнутых банком за последние годы, а также обсуждена поддержка, оказываемая предпринимателям в нашей стране благодаря успешному сотрудничеству с SIF. В ходе дружеской встречи председатель банка ответил на вопросы представителей СМИ и подчеркнул, что подобные встречи будут проходить регулярно.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив в колл-центр банка по номеру 144.