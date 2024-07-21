Американские бомбардировщики на границе с Украиной

Соединенные Штаты разместили два межконтинентальных стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress на 57-й авиабазе ВВС Румынии "Михаил Когэлничану". Они будут участвовать в операции Bomber Task Force Europe, сообщает пресс-служба ВВС США.

На новом месте они будут действовать в составе 20-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи ВВС США, а также начнут взаимодействовать с силами НАТО.

По прибытии на авиабазу самолеты B-52 в сопровождении истребителей из Румынии и Финляндии провели совместный полет. В рамках развертывания они будут действовать как 20-я экспедиционная бомбардировочная эскадрилья, интегрируясь с НАТО и другими международными партнерами для улучшения безопасности в зоне ответственности Европейского командования ВС США.

Это первый случай, когда американские стратегические бомбардировщики действуют в Румынии.