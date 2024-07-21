С 15 июля цена одного литра бензина марки АИ-95 снизилась на 40 гяпиков и составила 1,60 маната. По словам водителей, после этого бензин АИ-95 cтал исчезать из продажи на большинстве автозаправочных станций, поэтому им пришлось покупать бензин марки АИ-92.

В Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) подтвердили haqqin.az, что на некоторых автозаправочных станциях временно не продавался бензин марки АИ-95. Как сообщили в компании, на автозаправочных станциях бренда SOCAR никаких ограничений на продажу этой марки бензина нет. В SOCAR подчеркнули, что из-за задержек в поставке этого вида топлива в страну в определенные дни на некоторых автозаправочных станциях он закончился и не продавался, однако проблему быстро решили.

В SOCAR также сообщили, что с 15 июля на всех автозаправочных станциях бренда SOCAR началась продажа топлива марки АИ-95, произведенного на Нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева и соответствующего стандартам Евро-5.

Цена бензина в Азербайджане регулируется Тарифным советом. Цены на другие марки бензина зависят от их рыночной стоимости. Бензин марки АИ-95 стоит 1,60 маната за литр, дизельное топливо — 1 манат за литр, а бензин марки АИ-92 — 1,10 маната за литр.