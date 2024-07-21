Завершено следствие по делу об ужасном взрыве в Баку

Завершено следствие по делу о взрыве в мебельном цехе в Баку, унесшего жизни 10 человек, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Отмечается, что по факту взрыва в мебельном цехе, расположенном на территории ОАО Bakı Ağac Emalı, в результате чего погибли 10 человек и еще 23 получили ранения, в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры завершено следствие.

Напомним, что в рамках уголовного дела о произошедшем 15 января этого года пожаре в мебельном цехе в Баку были арестованы два человека - акционер и фактический владелец ОАО Bakı Ağac Emalı Таги Ибрагимов и фактический руководитель компании Тогрул Рзаев. Решением суда в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста. Предварительное следствие по уголовному делу завершено, дело отправлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.