Израиль в положении медведя на русской охоте новый мир – новые порядки

Икрам Нур, автор haqqin.az, Тегеран

Теперь у Израиля намечается три фронта: вполне себе реальный - в Газе, на линии соприкосновения с «Хезболлой» и с Йеменом. Крайне непростая ситуация для еврейского государства, возникшая в результате политики премьера Нетаньяху, который неистово боролся с иранской ядерной угрозой и проигнорировал опасность региональных иранских прокси.

А когда она стала реальностью, оказался к ней не готов, сделав упор исключительно на военное противостояние, полностью проигнорировав предупреждения военных и разведчиков, предпочтя им воинственную риторику своих однопартийцев.

Разговоры о том, что 32 батальона ХАМАС разгромлены, так и остались разговорами

На «горячем фронте» с ХАМАС догонялки. Ведь трудно подобрать иное определение для ситуации, когда израильские военные положили массу усилий, чтобы согнать палестинцев и большую часть хамасовцев в южную часть сектора, а те вдруг опять оказались в северной. И разговоры о том, что 32 батальона ХАМАС разгромлены, так и остались разговорами. И судьба оставшихся заложников подвисла на тонкой нити.

И экономическая империя ХАМАС не разгромлена – это все, что угодно, только не успех израильтян. И к тому же он сейчас в положении медведя на русской охоте, отбивающегося от своры взявших его в кольцо лаек: пытается атаковать в одну сторону – его кусают сзади. Пытается огрызнуться туда – его кусают с другой. Не позавидуешь, поскольку сама по себе концепция войны на два фронта – кошмар для любого стратега, а тут их целых три.

Выход, казалось бы, прост – нужно сокращать количество фронтов и сводить их к одному. Но для этого нужны нестандартные военно-политические шаги, как говорилось в одной книге, – плодотворная дебютная идея, а с этим у нынешнего израильского руководства наблюдается явный дефицит, там, такое впечатление, решили придерживаться тактики «еще немного повоюем, а там само как-нибудь рассосется». Что, несомненно, является крайне завышенным уровнем оптимизма.

Говорить же о том, что в нынешней ситуации Бибинаш «неистовый» Нетаньяху выглядит как лидер, способный решать проблемы, или как человек, предлагающий пути выхода из них, было бы большим преувеличением

Хотя бы потому, что, называя вещи своими именами, международная изоляция Израиля с каждым днем войны в Газе крепнет. Даже те из арабских правителей, кто совсем недавно пытался сохранить курс на нормализацию отношений с еврейским государством, в настоящее время предпочитают отмалчиваться или дистанцироваться от этой темы.

В том числе и потому, что премьер Нетаньяху пытается вести диалог со своими внешними и внутренними противниками исключительно с позиции силы. Что, в общем-то, и правильно и не всегда плохо, но только при условии, что и ты действительно силен, успешен и это практически не вызывает вопросов ни у твоих друзей, ни у твоих врагов.

Говорить же о том, что в нынешней ситуации Бибинаш «неистовый» Нетаньяху выглядит как лидер, способный решать проблемы, или как человек, предлагающий пути выхода из них, было бы большим преувеличением. И с этим грузом ему ехать в США и выступать в Конгрессе.

Что, конечно, большая честь, такая возможность предоставляется только ближайшим союзникам, но особой любовью у американцев пользуются союзники успешные, те, что, как говорится, на коне. А израильского премьера к таковым отнести сейчас сложно при всем желании.