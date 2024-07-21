Икрам Нур, автор haqqin.az, Тегеран 17:26

Теперь у Израиля намечается три фронта: вполне себе реальный - в Газе, на линии соприкосновения с «Хезболлой» и с Йеменом. Крайне непростая ситуация для еврейского государства, возникшая в результате политики премьера Нетаньяху, который неистово боролся с иранской ядерной угрозой и проигнорировал опасность региональных иранских прокси. А когда она стала реальностью, оказался к ней не готов, сделав упор исключительно на военное противостояние, полностью проигнорировав предупреждения военных и разведчиков, предпочтя им воинственную риторику своих однопартийцев.

На «горячем фронте» с ХАМАС догонялки. Ведь трудно подобрать иное определение для ситуации, когда израильские военные положили массу усилий, чтобы согнать палестинцев и большую часть хамасовцев в южную часть сектора, а те вдруг опять оказались в северной. И разговоры о том, что 32 батальона ХАМАС разгромлены, так и остались разговорами. И судьба оставшихся заложников подвисла на тонкой нити. И экономическая империя ХАМАС не разгромлена – это все, что угодно, только не успех израильтян. И к тому же он сейчас в положении медведя на русской охоте, отбивающегося от своры взявших его в кольцо лаек: пытается атаковать в одну сторону – его кусают сзади. Пытается огрызнуться туда – его кусают с другой. Не позавидуешь, поскольку сама по себе концепция войны на два фронта – кошмар для любого стратега, а тут их целых три. Выход, казалось бы, прост – нужно сокращать количество фронтов и сводить их к одному. Но для этого нужны нестандартные военно-политические шаги, как говорилось в одной книге, – плодотворная дебютная идея, а с этим у нынешнего израильского руководства наблюдается явный дефицит, там, такое впечатление, решили придерживаться тактики «еще немного повоюем, а там само как-нибудь рассосется». Что, несомненно, является крайне завышенным уровнем оптимизма.