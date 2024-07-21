Израиль в положении медведя на русской охоте новый мир – новые порядки
Теперь у Израиля намечается три фронта: вполне себе реальный - в Газе, на линии соприкосновения с «Хезболлой» и с Йеменом. Крайне непростая ситуация для еврейского государства, возникшая в результате политики премьера Нетаньяху, который неистово боролся с иранской ядерной угрозой и проигнорировал опасность региональных иранских прокси.
А когда она стала реальностью, оказался к ней не готов, сделав упор исключительно на военное противостояние, полностью проигнорировав предупреждения военных и разведчиков, предпочтя им воинственную риторику своих однопартийцев.
На «горячем фронте» с ХАМАС догонялки. Ведь трудно подобрать иное определение для ситуации, когда израильские военные положили массу усилий, чтобы согнать палестинцев и большую часть хамасовцев в южную часть сектора, а те вдруг опять оказались в северной. И разговоры о том, что 32 батальона ХАМАС разгромлены, так и остались разговорами. И судьба оставшихся заложников подвисла на тонкой нити.
И экономическая империя ХАМАС не разгромлена – это все, что угодно, только не успех израильтян. И к тому же он сейчас в положении медведя на русской охоте, отбивающегося от своры взявших его в кольцо лаек: пытается атаковать в одну сторону – его кусают сзади. Пытается огрызнуться туда – его кусают с другой. Не позавидуешь, поскольку сама по себе концепция войны на два фронта – кошмар для любого стратега, а тут их целых три.
Выход, казалось бы, прост – нужно сокращать количество фронтов и сводить их к одному. Но для этого нужны нестандартные военно-политические шаги, как говорилось в одной книге, – плодотворная дебютная идея, а с этим у нынешнего израильского руководства наблюдается явный дефицит, там, такое впечатление, решили придерживаться тактики «еще немного повоюем, а там само как-нибудь рассосется». Что, несомненно, является крайне завышенным уровнем оптимизма.
Хотя бы потому, что, называя вещи своими именами, международная изоляция Израиля с каждым днем войны в Газе крепнет. Даже те из арабских правителей, кто совсем недавно пытался сохранить курс на нормализацию отношений с еврейским государством, в настоящее время предпочитают отмалчиваться или дистанцироваться от этой темы.
В том числе и потому, что премьер Нетаньяху пытается вести диалог со своими внешними и внутренними противниками исключительно с позиции силы. Что, в общем-то, и правильно и не всегда плохо, но только при условии, что и ты действительно силен, успешен и это практически не вызывает вопросов ни у твоих друзей, ни у твоих врагов.
Говорить же о том, что в нынешней ситуации Бибинаш «неистовый» Нетаньяху выглядит как лидер, способный решать проблемы, или как человек, предлагающий пути выхода из них, было бы большим преувеличением. И с этим грузом ему ехать в США и выступать в Конгрессе.
Что, конечно, большая честь, такая возможность предоставляется только ближайшим союзникам, но особой любовью у американцев пользуются союзники успешные, те, что, как говорится, на коне. А израильского премьера к таковым отнести сейчас сложно при всем желании.