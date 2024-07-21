В России 6,5 лет колонии для американской журналистки

Верховный суд Татарстана приговорил журналистку Татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашеву к шести с половиной годам колонии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу суда.

Курмашеву признали виновной в «распространении фейков о российской армии». Журналисты уточняют, что приговор был вынесен в пятницу. Президент «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Стивен Капус назвал приговор «насмешкой над правосудием» и заявил, что единственный справедливый исход – это немедленное освобождение Алсу из тюрьмы.

«Для этой американской гражданки, нашей дорогой коллеги, уже давно время воссоединиться со своей любящей семьей», – сказал Капус.

Алсу Курмашева в середине мая 2023 года приехала в родной город Казань по семейным обстоятельствам. 2 июня ее задержали в аэропорту Казани перед вылетом в Прагу. У нее изъяли американский и российский паспорта (у Алсу два гражданства, России и США). Сначала ее обвинили в неуведомлении о втором гражданстве и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Позже Алсу предъявили новое обвинение в том, что она не обратилась к властям и не попросила зарегистрировать ее в качестве «иностранного агента». Спустя еще почти два месяца против нее завели уголовное дело о распространении «фейков» о российской армии. Поводом стала ее книга «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину».