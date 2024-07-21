Байден не хотел уходить из-за Харрис

Президент США Джо Байден не хотел выходить из предвыборной гонки, потому что не верил в успех Камалы Харрис, сообщает портал Axios.

Новостной портал отмечает, что экс-президент Барак Обама, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис и лидер большинства в Сенате Чак Шумер воздержались от поддержки кандидатуры Харрис.

Axios пишет, что, согласно раскрытой Сенатом США информации о сотрудниках вице-президента, из 47 ее работников, включенных в список в 2021 году, лишь пятеро все еще работали у нее по состоянию на эту весну. Бывшие помощники Харрис сообщили, что высокая текучесть отчасти связана с тем, как вице-президент обращается с сотрудниками. Издание подчеркивает, что «сотрудники иногда ощущали, что Харрис не была командным игроком и держалась подальше от любой задачи, сопряженной с риском».