Таинственный гражданин Турции приобрел конфискованную яхту российского олигарха

Отдел информации 19:04

Маленькое островное государство Антигуа и Барбуда, что в Карибском море, наконец продало с аукциона мегаяхту российского олигарха Андрея Гурьева, конфискованную в рамках введенных США санкций. Разбирательства вокруг судна «Альфа Неро» продолжались уже некоторое время. Антигуа и Барбуда было вынуждено тратить значительные средства из своего небольшого бюджета на содержание огромной яхты, что даже привело к дефициту бюджета островного государства.

«Альфа-Неро» необходимо было продать, чтобы окупить большие суммы, затраченные на ее содержание. Однако процесс продажи не прошел гладко. Сначала яхту пытался купить экс-гендиректор Google Эрик Шмидт за 67,6 миллиона долларов, но отозвал свое предложение из-за юридического спора. Дочь Гурьева, Юлия Гурьева, вмешалась и заявила права собственности на яхту, однако позже сама попала под санкции. Как сообщает издание Antigua Observer, премьер-министр островного государства Гастон Браун объявил об окончательном урегулировании вопроса. Покупатель, предположительно, состоятельный гражданин Турции, предложил за яхту 40 миллионов долларов США. Пользователь YouTube под ником Esysman сообщил, что оплата совершена, и яхта перешла к новому владельцу.

Покупателю, как сообщается, пообещали, что его не коснутся любые финансовые последствия дальнейших судебных разбирательств. Адвокат Гурьева уже заявил, что миллиардер «продолжит борьбу» за роскошную яхту. По мнению Antigua Observer, скромному островному государству было важно как можно скорее освободиться от расходов на содержание яхты. На содержание яхты «Альфа Неро» требуется 28 тысяч долларов США в неделю, что означает, что 15 месяцев простаивания яхты в порту обошлось бы скромному островному государству с населением в 98 тысяч человек в 1,7 миллиона долларов. В этом месяце на Антигуа и Барбуде начинается сезон ураганов. Поэтому портовые операторы были заинтересованы в том, чтобы как можно скорее сбыть «Альфу Неро». В противном случае им пришлось бы буксировать ее вокруг острова, чтобы избежать повреждений от экстремальных погодных условий.