Пезешкиан сигнализирует Западу

Об этом заявил глава консультационного комитета по формированию правительства Пезешкиана и министр иностранных дел Исламской Республики с 2013 по 2021 год Мохаммад Джавад Зариф.

«Наше новое правительство под руководством избранного президента Пезешкиана готово вести диалог в духе доброй воли - в соответствии с СВПД и иранским законодательством - для обеспечения взаимного соблюдения [условий] этого уникального достижения дипломатии», - написал он в X.

Зариф также подчеркнул необходимость соблюдать принятый иранским парламентом в декабре 2020 года закон «О стратегических действиях по отмене санкций и защите интересов иранского народа». Этот документ стал ответом на односторонний выход США из СВПД в 2018 году, после которого действующий на тот момент американский президент Дональд Трамп восстановил антииранские санкции, включая эмбарго на экспорт нефти.

В соответствии с упомянутым законом Тегеран сократил ряд обязательств по ядерной сделке, в том числе прекратил инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), выходящие за рамки соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия между МАГАТЭ и ИРИ, запретив строгие меры мониторинга.

Совместный всеобъемлющий план действий был подписан постоянной «пятеркой» Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок. В 2018 году занимавший на тот момент пост президента США Дональд Трамп принял решение о выходе из договоренности. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года вели с иранской стороной в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. После нескольких раундов переговоры завершились безрезультатно в ноябре 2022 года.