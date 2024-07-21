Новинка для путешественников в Нахчыван

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL в рамках сотрудничества с Агентством инноваций и цифрового развития представляет новую опцию для путешественников в Нахчыван. Теперь пассажиры могут приобретать авиабилеты в Нахчыван с использованием электронного удостоверения личности через приложение mygov в кассах в Баку.

В ближайшее время данная возможность появится и в кассах AZAL в Нахчыване.

Теперь пассажирам не требуется иметь при себе физическое удостоверение личности при покупке авиабилета. Они могут предоставить необходимые данные для подтверждения личности через приложение mygov.

Согласно соответствующему указу, подписанному президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, предоставление гражданами необходимых данных удостоверения личности через приложение mygov будет считаться эквивалентным предъявлению физического удостоверения личности. Это нововведение значительно упрощает процесс покупки билетов и обеспечивает высокий уровень защиты данных в современном цифровом мире.