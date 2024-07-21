Азербайджан предупредил Европу: Вы разделите ответственность

После предпринятых Францией шагов по оснащению Армении многоцелевыми бронемашинами «Бастион» и самоходно-артиллерийскими установками «Цезарь» решение Евросоюза направить военную помощь Армении является «очень неправильным и опасным шагом, а также служит росту напряженности в регионе» , заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Подобные действия Евросоюза явно односторонние и предвзятые и являются проявлением политики создания «линий раскола» в регионе.

Указанная военная помощь Армении и призывы к увеличению такой помощи в будущем послужат укреплению военного потенциала Армении, которая на протяжении почти 30 лет удерживала часть территорий Азербайджана под оккупацией и в настоящее время не отказывается от претензий на нашу территориальную целостность.

Мы категорически осуждаем это решение Совета Европейского союза и ожидаем, что информация о предоставляемой помощи будет раскрыта прозрачным образом.

Европейский союз должен положить конец таким шагам, которые способствуют политике вооружения и милитаризации в регионе, и понять, что альтернативы миру и сотрудничеству в регионе нет.

В противном случае Европейский союз разделит ответственность за любые возможные дестабилизирующие провокации со стороны Армении», - сказал Гаджизаде.