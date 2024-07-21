Очередной удар по России от «китайских братьев»

По данным ведомства, с января по май 2024 года перевалка через Гонконг передовых компонентов и микроэлектроники (Common high priority items, CHPL), которые могут использоваться для военных нужд Кремля, упала на 28%. Без учета этого региона транзитные поставки аналогичных товаров через материковый Китай сократились на 19%. Правительство США считает Гонконг и КНР ключевыми глобальными узлами, через которые Россия получает материалы для своей военной промышленности.

Ранее Госдепартамент и Казначейство США включили в санкционные списки десятки компаний по всему миру за снабжение России товарами, которые могут использоваться в войне против Украины. В том числе под ограничения попали подставные фирмы в Гонконге, занимающиеся продажей полупроводников.

Представитель Минторга отметил, что снижение незаконных потоков стало следствием агрессивного правоприменения со стороны американских властей, а также взаимодействия с производителями, продукция которых переправляется через границу. «Есть некоторые основания для оптимизма, по крайней мере, в том, что нам удалось замедлить некоторые из этих торговых операций», — сказал чиновник. При этом он добавил, что Китай по-прежнему остается «главной проблемой» США в вопросе незаконных поставок в Россию.