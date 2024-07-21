Нэнси Пелоси «решила судьбу» Байдена

Экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси способствовала тому, чтобы подтолкнуть президента США Джо Байдена к отказу от участия в предвыборной гонке, утверждает телекомпания NBC со ссылкой на источники.

Согласно сообщению, хотя публично Пелоси никогда не призывала Байдена снять свою кандидатуру, она «тихо и методично» обсуждала этот вопрос с донорами демократов, а также с членами Конгресса США. Именно она «разжигала» тему выхода Байдена из предвыборной гонки и не давала этому вопросу покинуть повестку Демократической партии, отмечают собеседники телекомпании.