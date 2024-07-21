Экс-госсекретарь США стал советником японской компании

MarketWatch передает, что компания рассчитывает, что опыт Помпео и его связи облегчат завершение сделки по покупке американской U.S. Steel.

«Мы с нетерпением ждем возможности поработать вместе с ним, чтобы еще сильнее подчеркнуть, как приобретение U.S. Steel укрепит экономику страны и нацбезопасность», - говорится в сообщении Nippon Steel.

Японская компания объявила о покупке американского конкурента в декабре за $14,1 млрд. Сделка попала под пристальное внимание регуляторов. Акции U.S. Steel дешевеют на 0,5% на торгах в понедельник. С начала года капитализация компании упала почти на 22%.