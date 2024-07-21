Бойня в доме престарелых: много жертв

В результате стрельбы в доме престарелых в хорватском городе Дарувар погибли шесть человек, еще шестеро пострадали. Об этом сообщает Associated Press.

Начальник полиции Хорватии Никола Милина заявил, что пять человек погибли на месте, еще один человек скончался в больнице. По его словам, подозреваемый скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали в кафе неподалеку от заведения в Даруваре.

Милина уточнил, что жертвами нападения стали пятеро жителей дома престарелых и один работник. Следствие выясняет мотивы нападения. Полиция сообщила, что нападавший использовал незарегистрированное оружие.

Ранее сообщалось, что около 11 часов утра по местному времени нападавший с огнестрельным оружием зашел в частное заведение для пожилых людей и открыл огонь. Нападавший - 51-летний бывший полицейский, его мать проживала в данном заведении. Женщина – среди погибших.