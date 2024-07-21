На Олимпиаде израильские спортсмены будут под круглосуточной охраной

Израильские спортсмены во время Олимпийских игр в Париже будут находиться под круглосуточной охраной. Об этом со ссылкой на заявление министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена сообщает Reuters.

Дарманен сделал заявление после появления видеозаписи с выступлением депутата левой партии «Непокоренная Франция» (LFI) Тома Портеса. Тот на пропалестинском митинге 20 июля сказал, что израильским спортсменам не рады во Франции, и призвал к «мобилизации» в этом направлении.

Портес сказал, что французская дипломатия должна оказать давление на МОК с целью запрета израильского флага, как в случае с россиянами, «и положить конец двойным стандартам».

Глава Представительного совета еврейских учреждений Франции (CRIF) Йонатан Арфи заявил, что Портес «повесил мишени на спины израильских спортсменов», и напомнил о трагедии на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, где террористы убили 11 членов сборной Израиля.