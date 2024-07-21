На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в многоквартирном доме по ул. Х. Асланова в городе Хырдалан.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на место были привлечены соответствующие силы министерства. Было установлено, что горит электропроводка вдоль шахты 14-этажного дома.

Благодаря оперативному вмешательству сотрудников МЧС пожар потушили. В рамках мер безопасности жильцы были эвакуированы.