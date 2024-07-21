В России заключенные крупнейшей колонии устроили бунт

По ее словам, это случилось «на прошлой неделе», точную дату она не привела. Асауленко заявила, что для подавления бунта в колонию вводили спецназ «Медведь» краевого управления ФСИН, также туда «вызывали сотрудников из ИК-37 на подмогу».

Заключенные исправительной колонии в поселке Всесвятская в Чусовском округе Пермского края РФ устроили бунт, передает «Медуза» со ссылкой на сообщение правозащитницы Оксаны Асауленко.

«В помещениях строгих условий содержания осужденные сломали заглушки, которые связь глушат. По другой информации, сломали также видеокамеры и замки. Всех закрыли в изолятор», — утверждает Асауленко, отметив, что, по словам родственников, связи с заключенными нет.

В Главном управлении ФСИН по Пермскому краю заявили, что несколько заключенных из числа «злостных нарушителей установленного порядка наказания, содержащихся в строгих условиях», протестуя против действий сотрудников колонии «допустили порчу имущества и вывели из строя одну видеокамеру и два светильника». Во ФСИН утверждают, что сотрудники колонии провели с заключенными «разъяснительную беседу», после чего осужденные «прекратили противоправные действия». «Физическая сила и спецсредства к осужденным не применялись», — добавили в управлении.

ИК-10 — мужская исправительная колония строгого режима, рассчитанная на почти 2300 заключенных. Считается одной из крупнейших колоний в Пермском крае.