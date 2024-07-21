Израильские заложники погибли в плену

В Израиле сообщили о смерти еще двух заложников, похищенных террористической группировкой ХАМАС в ходе атаки 7 октября 2023 года. Родственники 76-летнего Алекса Данцига и 35-летнего Ягава Бухштаба были проинформированы об их гибели, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Оба мужчины были похищены в сектор Газа 7 октября прошлого года, их тела удерживал ХАМАС.

Решение признать их погибшими было основано на информации спецслужб и одобрено форумом экспертов, указывается в заявлении израильской армии. Обстоятельства смерти расследуют власти Израиля.