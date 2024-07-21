Марсоход Curiosity помог сделать открытие после 12 лет пребывания на Марсе. Это произошло благодаря тому, что он случайно врезался в камень. Об этом рассказывается в эфире CNN.

Уже полгода Curiosity по заданию NASA исследует канал Гедиз Валлис в кратере Гейла, который, вероятно, образовался 3 млрд лет назад. Марсоход уже находил в этом районе сульфаты, которые образуются при испарении воды.

30 мая марсоход Curiosity случайно перевернулся и вскрыл каменную плиту. Под ней обнаружились желтовато-зеленые кристаллы чистой серы. Это совершенно новое открытие на Марсе.

«Это самая странная находка за всю миссию и самая неожиданная», - прокомментировал CNN Эшвин Васавада, научный сотрудник проекта Curiosity в Лаборатории реактивного движения НАСА.

Ученые были невероятно шокированы, когда анализ показал, что это полностью чистая сера. «Ни у кого на картах бинго не было чистой серы», - пошутил Васавада.

Примечательно, что чистая сера образуется на Земле только в экстремальных условиях, таких как извержение вулкана или в термальных источниках.