Польша назвала Беларуси условия для нормализации отношений

В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что одним из условий нормализации отношений с Беларусью является выдача Минском мигранта, который убил польского пограничника. Об этом в эфире Radio Zet сказал заместитель главы польского МИД Анджей Шейна.

По его словам, Польша имеет конкретные требования для Беларуси, если та заинтересована в нормализации отношений.

«Такие как прекращение гибридных атак, выдача убийцы польского солдата, освобождение заключенных поляков», – отметил Шейна.

Он добавил, что Беларусь является страной, которая открыто связана и сотрудничает с Россией, поэтому «наши возможности действовать в отношении такой страны ограничены».

«Но, возможно, если эти условия не будут выполнены, мы можем остановить перевозки товаров через Беларусь. Нам это тоже не выгодно, но мы начинаем созревать к этому, и Беларусь замечает, что мы серьезно рассматриваем это», – пояснил Шейна.