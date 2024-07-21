Турецкий курортный город затрясло

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано на западе Турции в районе Эзине города Чанаккале, сообщило Управление по ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции.

Согласно сообщению, подземные толчки также ощущались в Стамбуле и его окрестностях. Губернатор Чанаккале Омер Тораман заявил турецким СМИ, что в настоящее время нет никаких негативных последствий землетрясения.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр в то же время сообщил, что магнитуда землетрясения составила 4,9.