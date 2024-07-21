Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) перехватили в Персидском заливе танкер, находящийся в управлении компании из ОАЭ. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на британскую компанию Ambrey, специализирующуюся на морской безопасности.

По данным компании, речь идет о танкере-продуктовозе под флагом Того, на борту которого находится 1,5 тыс. тонн судового топлива (газойля). Инцидент произошел в 61 морской миле к юго-западу от города Бушер. В Ambrey считают невысокой вероятность того, в действиях КСИР была политическая подоплека.