В Баку мужчина взял ребенка в заложники и оказал полиции сопротивление

В Баку сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали мужчину, взявшего в заложники несовершеннолетнего и угрожавшего убить его.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, ранее осужденный за военные и другие преступные действия Х. Ахмедов, которого разыскивала полиция, при задержании не подчинился законным требованиям правоохранителей, оказав им сопротивление. Злоумышленник, взяв ребенка в заложники, приставил к его горлу холодное оружие, продолжал совершать неадекватные действия, создавая тем самым угрозу для жизни несовершеннолетнего.

Мужчина проигнорировал неоднократные предупреждения полиции. В результате правоохранители, приняв во внимание безопасность окружающих и ребенка, нейтрализовали Ахмедова, применив табельное оружия.

Проводится расследование.