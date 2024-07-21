Али Асадов созвал чиновников и дал им поручения
В понедельник в Баку состоялось совещание под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова.
Согласно сообщению пресс-службы Кабмина, на совещании были обсуждены вопросы подготовки к осенне-зимнему сезону 2024-2025 годов, состояние готовности к эксплуатации котельных и отопительных пунктов, обеспечивающих теплоснабжение, а также совершенствование деятельности ОАО «Азеристиликтяджхизат» и стоящие перед ним задачи, подробно обсуждены другие вопросы.
В совещании приняли участие полномочные представители Министерств энергетики, экономики, финансов, по чрезвычайным ситуациям, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, исполнительной власти Баку, ОАО «Азеристиликтяджхизат» и производственного объединения «Азеригаз», заслушаны доклады.
По итогам совещания были приняты решения по обсуждаемым вопросам, соответствующим органам даны поручения по повышению качества услуг теплоснабжения, предотвращению перебоев в теплоснабжении, другим неотложным шагам в обсуждаемой сфере.