Имран Хан с женой остаются в тюрьме

Пакистанский суд по финансовой ответственности продлил арест на семь суток бывшего премьер-министра, основателя оппозиционной партии «Техрик-и-Инсаф» («Движение за справедливость», ДЗС) Имрана Хана и его жены Бушры Биби для продолжения расследования по новому обвинению в «злоупотреблении властью с целью присвоения для извлечения личной выгоды ювелирных подарков из государственной сокровищницы «Тошахана». Об этом сообщает газета The Express Tribune.

Продлении ареста было объявлено в присутствии на судебном заседании обоих обвиняемых, доставленных из тюрьмы Адиала, где Хан и его жена содержатся в одиночных камерах. 15 июля они были взяты под стражу на восемь суток по просьбе расследующего преступления коррупционной направленности Национального бюро подотчетности. Арест по новому обвинению является формальным поводом для продления пребывания супругов в тюрьме, которое должно было закончиться после того, как 13 июля суд Исламабада признал недействительным приговор о нарушении ими Закона о вступлении в брак.

Экс-премьер Пакистана отбывал тюремное заключение по двум приговорам, вынесенным судами в начале этого года. В январе политик был осужден к 10 годам тюремного заключения по обвинению в нарушении Закона о гостайне, в феврале Хан и его супруга получили семь лет лишения свободы за вступление в незаконный брак. Оба приговора позднее были признаны пакистанскими судами разных инстанций недействительными.