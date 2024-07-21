В Германии посадили гражданина РФ: хотел взорвать росагентство

Суд Берлина приговорил гражданина России Дмитрия Баграша к 5 годам и 4 месяцам тюрьмы по делу о попытке подрыва в подвале здания «РИА Новости» в столице Германии. Он был известен своими акциями против президента Владимира Путина, сообщает «Радио Свобода».

56-летнего Баграша признали виновным по статьям «попытка убийства с отягчающими обстоятельствами» и «попытка тяжелого поджога». Ему также вменялись в вину мошенничество при получении соцпомощи во время пандемии коронавируса и манипуляции со счетчиками энергии.

Судья подчеркнул, что весной 2022 года Баграш попытался устроить поджог в подвале здания «РИА Новости», где жили сотрудники агентства с семьями. О своих планах Баграш писал в соцсетях и подчеркивал, что «этим людям не место в Берлине». Взрывное устройство в подвале здания было обнаружено немецкими силовиками.

Взрывное устройство в подвале здания было обнаружено специалистами Ведомства по борьбе с уголовными преступлениями земли Берлин. Почему оно не сработало, до сих пор не выяснено. Эксперты установили, что устройство было тщательно подготовлено с целью устроить взрыв.

Судья отметил в своем заключительном слове, что речь идет не о политическом процессе.

Баграш отрицает все обвинения. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.