Тысячи украинцев простились с Ириной Фарион

Во Львове простились с общественным деятелем и языковедом Ириной Фарион, которая скончалась 19 июля в результате выстрела в голову.

ВВС передает, что тысячи людей собрались у Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла, чтобы попрощаться с Фарион. После службы в костеле огромная колонна людей проводила гроб с телом Фарион на старинное Лычаковское кладбище, где похоронены известные люди Украины.