Тысячи украинцев простились с Ириной Фарион
Во Львове простились с общественным деятелем и языковедом Ириной Фарион, которая скончалась 19 июля в результате выстрела в голову.
ВВС передает, что тысячи людей собрались у Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла, чтобы попрощаться с Фарион. После службы в костеле огромная колонна людей проводила гроб с телом Фарион на старинное Лычаковское кладбище, где похоронены известные люди Украины.
На улицах Львова были усилены полицейские патрули. Собравшиеся скандировали разные лозунги, среди которых «Язык — код нации», «Язык имеет значение», «Один язык, одна нация, одна родина — Украина».
Ирина Фарион — филолог, экс-депутат Верховной Рады Украины от крайне правой партии «Свобода», известная радикальными заявлениями в поддержку украинского языка, за одно из которых ее отстраняли от работы на кафедре украинского языка университета «Львовская политехника».
Злоумышленник выстрелил в голову политику, когда она выходила из дома. Основная версия покушения — личная неприязнь и политическая деятельность бывшего депутата.
В ночь после убийства министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что расследованием убийства занимается почти вся полиция Львова и часть полиции Львовской области.
В партии «Свобода» заявили, что Москва так или иначе может быть виновна в преступлении. Официально, однако, следствие о российском следе не говорило.