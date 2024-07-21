Место совещания МИД стран Евросоюза изменено

Совет Евросоюза отказался проводить неформальную встречу глав МИД стран сообщества в Будапеште в ответ на "подрыв Венгрией общей политики ЕС", поэтому встреча будет созвана в Брюсселе. Об этом сообщил журналистам глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"В соответствии с моим правом определить место проведения встречи я принял решение, что, поскольку 25 [из 27] стран ЕС осуждают позицию Венгрии, мы должны послать сигнал, что поведение Венгрии, которая подрывает единство внешней политики ЕС, должно иметь официальные последствия. Поэтому я принял решение созвать следующую встречу министров иностранных дел и обороны в Брюсселе после летних каникул", - сказал Боррель.